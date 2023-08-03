В Петербурге создадут полигон для испытаний оборудования микроэлектроники за 4 млрд рублей

В Санкт-Петербурге планируют построить полигон для тестирования оборудования, необходимого в производстве микроэлектроники. Полная стоимость одного полигона может составлять от 4,2 до 5,6 млрд рублей, сообщил 3 августа в своем Telegram–канале вице-губернатор Станислав Казарин.

Новая инфраструктура «ускорит начало серийного выпуска фотолитографических установок, анализаторов цепей и степперов, а также поможет усилить подготовку специалистов по электронному машиностроению, процессов и технологий электронной компонентной баз», отметил господин Казарин.

Строительство будет проходить в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента в электронной промышленности», в котором задействованы Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные вузы.

Полигоны планируют создать и в других городах России. Подробнее читайте в материале «Ъ».

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