«Сапсаны» из Петербурга в Москву начнут делать остановку на станции Крюково

Скоростные поезда «Сапсан», совершающие рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, будут делать остановку на станции Крюково в Зеленограде, сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следующий из Петербурга поезд №761 будет останавливаться в Угловке, Вышнем Волочке и Крюкове, поезд №785 — в Чудове, Твери и Крюкове.

У поезда из Москвы № 758 будут следующие остановки: Крюково, Вышний Волочек, Угловка и Чудово, у поезда №784 — Крюково, Тверь, Чудово.

В РЖД заявили, что новая остановка на время в пути не повлияет.

Изменения в движении поездов связаны с тем, что в Зеленограде завершено строительство новой платформы на станции Крюково, которая станет частью третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) — она пройдет от Крюково до Раменского. Линия будет включать 41 станцию, в том числе 14 станций пересадки на метро.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», ООО «Тверской экспресс» в конце июля запустил между Москвой и Санкт-Петербургом новый частный поезд — «Ночной экспресс».

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