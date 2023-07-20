«Тверской экспресс» добавит ночных поездов

ООО «Тверской экспресс» запускает между Москвой и Санкт-Петербургом с 24 июля новый комфортабельный частный поезд — «Ночной экспресс». Сейчас на маршруте уже работают ночные частные поезда «Мегаполис» и «Гранд Экспресс», а также «Красная стрела» и двухэтажный состав Федеральной пассажирской компании. С учетом роста пассажиропотока между городами эксперты позитивно оценивают перспективы запуска нового поезда с точки зрения экономической эффективности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

ООО «Тверской экспресс» (частная железнодорожная транспортно-пассажирская компания) с 24 июля запустит новый пассажирский поезд «Ночной экспресс» по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, сообщила накануне пресс-служба компании. Первый рейс поезда № 121 «Ночной экспресс» будет отправлен в 01:05 с Московского вокзала. Вплоть до 13 августа состав будет прибывать в Москву в 09:47 по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в понедельник и четверг прибытие в Москву чуть позже — в 10:10. Из Москвы в Санкт-Петербург поезд № 122 отправляется с Ленинградского вокзала значительно раньше, в 22:20, и прибывает в Петербург в 05:39.

Поезд «Ночной экспресс» составлен из 13 вагонов, из которых два вагона категории «СВ» и 11 вагонов категории «купе» (в том числе один штабной вагон), общая вместимость — 440 пассажиров.

Вагоны для нового поезда произведены на ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Подвижной состав получен в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании, передавшей «Тверскому экспрессу» 28 вагонов. ООО «Тверской экспресс» основано в 2003 году, один из главных учредителей — ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в «Трансмашхолдинг»). Принадлежащий компании поезд «Мегаполис» в июне 2023 года перевез между Москвой и Санкт-Петербургом больше пассажиров, чем в июне «доковидного» 2019 года: 24 891 против 24 780 человек.

«Сейчас пассажиропоток существенно увеличился, очень перегружены "Сапсаны", несмотря на увеличение количества рейсов, и в этом плане перспективы с точки зрения запуска нового поезда действительно есть»,— отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, «Мегаполис» по уровню сервиса достаточно конкурентоспособен и, если тайминги отбытия и прибытия нового поезда будут удобными для пассажиров, а качество не будет уступать «Мегаполису», то в целом это будет экономически эффективно.

Направление Москва — Санкт-Петербург неоднократно называлось наиболее популярным в 2022–2023 годах, рост пассажироперевозок составлял до 10% в год. В том числе в ОЖД в целом по всем обслуживаемым филиалом РЖД направлениям в первом полугодии перевезено поездами дальнего следования на 7% больше, чем в январе — июне 2022 года: 2,1 млн человек. Рост пассажиропотока отмечают и в Северо-Западном филиале АО «Федеральная пассажирская компания», в том числе и двухэтажными ночными поездами, курсирующими между Москвой и Петербургом.

«Сейчас, в туристический сезон, ситуация резко меняется, понятно, что сократится турпоток в Крым, и бенефициарами этого могут стать и Санкт-Петербург, и Москва, куда поедут туристы, которые приняли решение отказаться от пляжного отдыха, учитывая, что курорты Краснодарского края очень дорогие и там почти нет свободных мест»,— рассуждает господин Бурмистров.

Вячеслав Калашников