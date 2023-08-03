ПЛП объявила торги на 39 млн рублей по работам на территории новосибирского завода PepsiCo

АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (АО «УК «ПЛП») объявила три конкурса по работам на территории завода по производству снеков PepsiCo в Новосибирске. Общая сумма объявленных торгов – 39 млн руб. По одному из них заказчик уже заключил договор на 18,4 млн руб. с компанией ООО «Хотлайн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Контракты подразумевают выполнение электротехнических, монтажных работ, а также благоустройство близлежащей территории. Работы должны быть выполнены до 30 октября 2023 года.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в Новосибирской области завершено строительство завода компании PepsiCo по производству снэков. Застройщику ООО «ПепсиКо Холдингс» выдано заключение о соответствии завода по производству соленых закусок ООО «Фрито лей мануфактуринг» требованиям проектной документации.

Строительство завода с заявленной мощностью более 60 тыс. тонн началось в сентябре 2020 года на площадке промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области. Объем инвестиций в проект тогда назывался на уровне 12 млрд руб.

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Лолита Белова