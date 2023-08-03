Часть имущества обанкротившейся фабрики «Краснодеревщик» продана за 25,8 млн рублей

В Челябинске состоялись торги по продаже недвижимости и оборудования обанкротившегося ЗАО «Фабрика специальных столярных изделий „Краснодеревщик“», расположенного на улице Механическая. Победителем признано ООО «Производственная компания „ТЭК-Спецмаш“», предложившее цену в 25,8 млн руб. при начальной 9,2 млн. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

Лот включает объекты на улице Механическая, 40, в том числе два нежилых здания – склад отдела материально-технического снабжения и сушильные камеры площадью 203,4 кв. м и 94,3 кв. м соответственно, а также группу незарегистрированных построек (цеха, склады, главная проходная, палетный участок и другие). Кроме того, проданы котельная, трансформаторная подстанция, объекты коммунальной инфраструктуры, оборудование.

По данным «СПАРК Интерфакс», производственная компания «ТЭК-Спецмаш» была зарегистрирована в 2019 году в Челябинске на улице Механическая, 12. Основной вид деятельности – производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Владельцем компании является Наталья Шибкова, генеральным директором – Павел Шикбков. В марте этого года межрайонная ИФНС России №22 по Челябинской области направила в арбитражный суд региона заявление о признании «ТЭК-Спецмаш» банкротом из-за долга в 1,16 млн руб. Очередное заседание по делу назначено на 18 сентября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал фабрику «Краснодеревщик», занимавшуюся изготовлением дверей, банкротом в сентябре 2020 года. Общая сумма требований кредиторов превышает 500 млн руб. В декабре прошлого года имущественный комплекс предприятия на Свердловском тракте был продан за 150,5 млн руб. Челябинскому заводу специнструмента.

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