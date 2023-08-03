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Военные приняли дополнительные меры по защите воздушного пространства Таганрога

Министерство обороны России приняло дополнительные меры по обеспечению безопасности воздушного пространства Таганрога, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

По словам градоначальника, такое решение было принято после дополнительных консультаций с военными. Какие конкретно меры были приняты, Андрей Фатеев не уточнил.

«28 июля главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о теракте по ч.2 ст. 205  УК РФ. В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия,  Администрацией Таганрога оказывается необходимое содействие»,— написал Андрей Фатеев.

Напомним, 28 июля над Таганрогом была сбита украинская ракета, которая при падении взорвалась. В результате происшествия пострадали 22 человека, получившие травмы различной степени тяжести.

Анастасия Назарова

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