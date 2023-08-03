Moody's прогнозирует дефолт Нигера

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг с B3 до Caa2 — сразу на две ступени. Вероятно его дальнейшее ухудшение, передает нигерийское издание Business Day.

Moody's считает, что санкции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) не позволят стране произвести выплаты по долгу, что по определению является дефолтом. Ограничения предполагают приостановку всех коммерческих и финансовых операций с Нигером, заморозку активов государства в центробанках и коммерческих банках.

«Ключевым фактором понижения рейтинга также является ухудшение состояния институтов и системы управления Нигера, которое отражено в приостановке конституционного порядка, с немедленными последствиями для доступа правительства к международной донорской поддержке и сотрудничеству в области безопасности»,— говорится в сообщении агентства.

Мятеж в Нигере начался в конце июля. Его возглавили военнослужащие президентской гвардии, которой руководил генерал Абдурахман Чиани. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий. 28 июля генерал Чиани был назван новым президентом Нигера.

О реакции России и Запада на события — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Леонид Уварчев