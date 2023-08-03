Число погибших из-за тайфуна Канун в Японии выросло до двух

Два человека погибли, еще 58 пострадали при прохождения тайфуна Канун на юге Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Также из-за тайфуна без света остались более 160 тыс. домохозяйств. Отменены 314 авиарейсов в четверг, 3 августа, и еще 94 в пятницу, 4 августа. Остановлено движение паромов и морских судов.

Тайфун Канун проходит рядом с островом Окинава и движется к Восточному-Китайскому морю. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 м в секунду с порывами до 65 м в секунду. Ранее было известно об одном погибшем и 41 пострадавшем.

Олеся Павленко