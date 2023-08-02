Один человек погиб, пять пострадали из-за тайфуна на юге Японии

Во время прохождения тайфуна «Канун» рядом с префектурой Окинава на юге Японии погиб мужчина из-за обрушения складского помещения под порывами шквалистого ветра. Еще пять пострадали. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Без света остались 210 тыс. домохозяйств — около 34% домохозяйств в Окинаве. В регионе остановили паромную переправу и движение поездов монорельсовой дороги, а также отменили 418 авиарейсов.

Сейчас тайфун «Канун» приблизился к префектуре Окинава. Сегодня, 2 августа, в регионе ожидают ветер с порывами до 60-65 метров в секунду.

Олеся Павленко