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Коммерсантъ FM
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В Москве в поликлинике задержали вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина угрожал персоналу и посетителям медицинского учреждения на улице Стромынка в Москве. Его задержали. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.

Как сообщили в МВД, пострадавших в результате инцидента нет. Мужчина не стрелял.

Накануне СМИ сообщали, что мужчина с пистолетом захватил травмпункт московской поликлиники № 5 на улице Стромынка. По информации Telegram-канала 112, нападавший — 52-летний Сергей Обухов. Ранее он был судим за угрозы полицейскому саперной лопаткой.

Олеся Павленко

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