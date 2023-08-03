В Москве в поликлинике задержали вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина угрожал персоналу и посетителям медицинского учреждения на улице Стромынка в Москве. Его задержали. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.

Как сообщили в МВД, пострадавших в результате инцидента нет. Мужчина не стрелял.

Накануне СМИ сообщали, что мужчина с пистолетом захватил травмпункт московской поликлиники № 5 на улице Стромынка. По информации Telegram-канала 112, нападавший — 52-летний Сергей Обухов. Ранее он был судим за угрозы полицейскому саперной лопаткой.

Олеся Павленко