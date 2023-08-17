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Заработает ли новый закон о такси?

Закон о такси, который вступит в силу 1 сентября 2023 года,— это первый закон о «цифровом» такси. Поэтому полноценно оценивать плюсы и минусы можно будет только после появления правоприменительной практики. Безусловно, плюсом являются введение в правовое поле агрегаторов такси и цифровизация государственного управления в этой сфере.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус

Фото: Из личного архива

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус

Фото: Из личного архива

Из недостатков закона, которые видны уже сейчас,— отсутствие источников финансирования государственного регулирования такси для субъектов Российской Федерации. Множество новых полномочий и цифровизация государственного контроля требуют значительных средств из бюджетов регионов. С точки зрения бизнеса такси в новом законе видны недостатки в сложной разрешительной системе для самозанятых, привыкших к «одной кнопке» портала «Мой налог», и отсутствие инфраструктуры для медосмотров водителей. Нерешенная проблема с ОСАГО легкового такси тоже вызывает обоснованные опасения. После появления первой правоприменительной практики можно будет говорить о корректировке закона, а пока отраслевым органам власти придется решать проблемы запуска закона в ручном режиме.

Цифровизация вызова такси и появление агрегаторов, безусловно, одно из знаковых явлений начала XXI века. Влияние этого явления на транспортную мобильность населения и социально-общественные отношения еще предстоит оценить. Как и все новое, прорывное, агрегаторы проходят через периоды появления и становления. За 15 лет уже многое поменялось и в общественном сознании, и в отраслевых отношениях. Сейчас в России, как и во всем мире, мы наблюдаем переход от собственно конкурентного бизнеса по продаже заказов на такси к полноценным транспортным системам нового образца, которые включают весь спектр услуг — от передачи заказа водителю до централизованных закупок автомобилей такси и процессов оказания услуг.

Что касается острого вопроса роста цен, важно отметить, что легковое такси — это уникальный вид автомобильного транспорта, ценообразование в котором зависит от многих факторов, но прежде всего это своя собственная система ценообразования в зависимости от спроса и предложения. Сейчас фактически цена поездки рассчитывается искусственным интеллектом, за этим — будущее для других видов общественного транспорта. Справедливость ценообразования для всех участников перевозок зависит от многих факторов. Прежде всего — от прозрачности отношений, минимизации нелегального извоза и появления четких и выполнимых правил для бизнеса такси.

Важно, что в России сейчас не существует единого рынка такси, в каждом регионе ситуация с ценами на поездки может отличаться кардинально. Официальные данные об изменениях цен на поездки предоставляет ФАС России в ежегодном отчете состояния конкуренции, а о росте цен на такси, как правило, сейчас говорят различные исследования, которые не учитывают весь рынок, и, как правило, речь в этих случаях идет о московской агломерации. Практически всегда речь заходит о так называемых повышающих коэффициентах в период высокого спроса на такси (сами тарифы участников рынка не менялись уже более года). Коэффициенты, повышающие стоимость поездки в зависимости от спроса и предложения,— часть современной системы цифрового такси, они обеспечивают баланс доступности услуги и быструю подачу автомобиля. Если убрать эту систему и уровнять цену вне зависимости от времени суток, погодных условий трафика, потребитель будет ожидать такси часами.

Станислав Швагерус, руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ)

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