Медали Международного фестиваля университетского спорта будут квадратными

Дирекция Международного фестиваля университетского спорта презентовала в Екатеринбурге медали для участников соревнований. Они будут квадратной формы, сделаны из меди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Международного фестиваля университетского спорта Фото: Пресс-служба Международного фестиваля университетского спорта

«Это реплики, которые отсылают нас к 300-летию Екатеринбурга. На заре основания этого города здесь в ходу были медные монеты такой формы (медные платы Вильгельма де Геннина — "Ъ-Урал"). Мы нашли музей, и попросили наших дизайнеров разработать эти медали»,— рассказал на пресс-конференции в Доме журналистов руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

По его словам, комплект медалей привезут в Екатеринбург 4 августа, затем их распределят по спортивным объектам, где будут проходить соревнования.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, дзюдо, мини-футболу, боксу, волейболу, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, настольному теннису, тхэквондо и художественной гимнастике. Всего будет разыграно 193 комплекта медалей.

Елена Медведева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте