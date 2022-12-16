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В Тюмени построят товарный парк нефтепродуктов за 4 млрд рублей

Компания «Русинвест» построит товарный парк нефтепродуктов в районе Старого Тобольского тракта в Тюмени. Как рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области, инвестиции в проект составят более 4 млрд руб. Парк расположится рядом с действующим Тюменским нефтеперерабатывающим заводом, который является филиалом инвестора. Строительство планируется завершить к 2025 году.

Проект товарного парка получил поддержку на региональном уровне. Бизнес-идею рассмотрели на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области. Правительство региона присвоило инвестпроекту статус «масштабного», благодаря чему земельный участок под строительство будет отдан в аренду за 1 рубль.

Губернатор Александр Моор отметил, что благодаря открытию парка в Тюмени будет создано 40 рабочих мест, а региональный бюджет прирастет новыми налогами.

Ранее в Тюменской области ввели субсидии, за счет которых нефтегазовые компании могут вернуть 5% стоимости импортозамещающего оборудования, закупленного у тюменских производителей.

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