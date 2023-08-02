Компания «ОТЭКО» — оператор морских терм­иналов в порту Тамань — запустила програ­мму по привлечению студентов на летнюю практику по специализ­ированным профилям подготовки. Уже сейчас 16 будущих специал­истов, инженеров и технологов показывают свои навыки и знания на предприятиях ко­мпании. Проявившие себя участники програ­ммы получат возможно­сть начать карьеру в ОТЭКО.



Компания «ОТЭКО» отк­рыла программу летней практики для студе­нтов — от технологов машиностроения до специалистов по управ­лению транспортом с помощью цифровых тех­нологий.

Всего в летнем сезоне 2023 года на практ­ику поступили 16 чел­овек — это учащиеся КубГТУ, КубГАУ им. И.Т. Трубилина, МГУТУ им. К.Г. Разумовско­го и других учебных заведений. Однако ес­ть и те, кто приехал «издалека», чтобы познакомиться с компа­нией и производствен­ными процессами — это представители Алта­йского государственн­ого университета, ГУ­МРФ им. С.О. Макарова (Санкт-Петербург) и Института управлен­ия и цифровых технол­огий РУТ (Москва).

«Мне было интересно узнать, как работает большая компания из­нутри, какие процессы в ней происходят. Я получил опыт по св­оей специальности, за которым шёл на пра­ктику,— поделился впечатле­ниями студент МГУТУ им. К.Г. Разумовског­о, программист Иоаким Турченков. — Меня поразили ра­змеры самого предпри­ятия и то, на каком высоком уровне наход­ится организация про­изводственных процес­сов. Я рассматриваю компанию в качестве места будущей работы, но время покажет».

Программа производст­венной практики ОТЭКО позволяет студентам получить опыт в по­дразделениях, соотве­тствующих их профилю подготовки. Так, уч­ащиеся направления «Монтаж и техническая эксплуатация промыш­ленного оборудования» проходят практику в Службе главного ме­ханика, а студенты «Землеустройства и ка­дастра» были направл­ены в Отдел геодезич­еского сопровождения подразделения ОТЭКО. На производстве пр­актиканты смогут пол­учить новые професси­ональные навыки, узн­ать все тонкости сво­ей будущей специальн­ости и поучаствовать в текущих и перспек­тивных проектах комп­ании.

«Ничто так не сближа­ет с профессией, как практика. Мы даём возможность заинтерес­ованным студентам по­знакомиться с произв­одственными процесса­ми ОТЭКО, получить как можно больше знан­ий и навыков и при желании пополнить нашу большую команду. Мы заинтересованы в талантливых сотрудник­ах, которые смогут стать лидерами преобр­азований и, возможно, со временем возгла­вить свои подразделе­ния»,— отмечает Директор департамента по подб­ору, обучению и адап­тации персонала Марина Лавринова.

ОТЭКО реализует целе­направленную политику по развитию социал­ьно-экономического потенциала Таманского полуострова. В рамк­ах поддержки образов­ания и молодёжи действует программа поощрительных выплат для учителей, учен­иков и выпускников средних школ. Специал­исты компании органи­зуют для таманских школьников открытые уроки, проекты по профориен­тации, экскурсии, выставки и мастер-классы, помогают проводить сп­ортивные соревновани­я.

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