Компания «ОТЭКО» — оператор морских терминалов в порту Тамань — запустила программу по привлечению студентов на летнюю практику по специализированным профилям подготовки. Уже сейчас 16 будущих специалистов, инженеров и технологов показывают свои навыки и знания на предприятиях компании. Проявившие себя участники программы получат возможность начать карьеру в ОТЭКО.
Компания «ОТЭКО» открыла программу летней практики для студентов — от технологов машиностроения до специалистов по управлению транспортом с помощью цифровых технологий.
Всего в летнем сезоне 2023 года на практику поступили 16 человек — это учащиеся КубГТУ, КубГАУ им. И.Т. Трубилина, МГУТУ им. К.Г. Разумовского и других учебных заведений. Однако есть и те, кто приехал «издалека», чтобы познакомиться с компанией и производственными процессами — это представители Алтайского государственного университета, ГУМРФ им. С.О. Макарова (Санкт-Петербург) и Института управления и цифровых технологий РУТ (Москва).
«Мне было интересно узнать, как работает большая компания изнутри, какие процессы в ней происходят. Я получил опыт по своей специальности, за которым шёл на практику,— поделился впечатлениями студент МГУТУ им. К.Г. Разумовского, программист Иоаким Турченков. — Меня поразили размеры самого предприятия и то, на каком высоком уровне находится организация производственных процессов. Я рассматриваю компанию в качестве места будущей работы, но время покажет».
Программа производственной практики ОТЭКО позволяет студентам получить опыт в подразделениях, соответствующих их профилю подготовки. Так, учащиеся направления «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» проходят практику в Службе главного механика, а студенты «Землеустройства и кадастра» были направлены в Отдел геодезического сопровождения подразделения ОТЭКО. На производстве практиканты смогут получить новые профессиональные навыки, узнать все тонкости своей будущей специальности и поучаствовать в текущих и перспективных проектах компании.
«Ничто так не сближает с профессией, как практика. Мы даём возможность заинтересованным студентам познакомиться с производственными процессами ОТЭКО, получить как можно больше знаний и навыков и при желании пополнить нашу большую команду. Мы заинтересованы в талантливых сотрудниках, которые смогут стать лидерами преобразований и, возможно, со временем возглавить свои подразделения»,— отмечает Директор департамента по подбору, обучению и адаптации персонала Марина Лавринова.
ОТЭКО реализует целенаправленную политику по развитию социально-экономического потенциала Таманского полуострова. В рамках поддержки образования и молодёжи действует программа поощрительных выплат для учителей, учеников и выпускников средних школ. Специалисты компании организуют для таманских школьников открытые уроки, проекты по профориентации, экскурсии, выставки и мастер-классы, помогают проводить спортивные соревнования.
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