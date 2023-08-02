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Коммерсантъ FM
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Великобритания назначила послом в России дипломата с опытом работы в Афганистане

Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что с ноября британским послом в Москве вместо Деборы Броннерт станет спецпредставитель премьер-министра по Афганистану Найджел Кейси. Госпожа Броннерт перейдет на другую дипломатическую работу, сообщила пресс-служба британского МИДа.

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Найджел Кейси

Найджел Кейси

Фото: Crown

Дебора Броннерт

Дебора Броннерт

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Найджел Кейси

Фото: Crown

Дебора Броннерт

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

54-летний Найджел Кейси — спецпредставитель премьер-министра Великобритании в Афганистане, а также директор Офиса содружества и развития по Афганистану и Пакистану с 2021 года. С 2003 по 2006 год господин Кейси был главой группы внешней политики в британском посольстве в России. В разные годы он занимал различные дипломатические посты, представляя Великобританию в Ираке, Индии, Боснии и Герцеговине и ЮАР. С 2014 по 2016 год господин Кейси был личным секретарем премьер-министра по иностранным делам.

Эрдни Кагалтынов

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