Итальянский вратарь Буффон объявил о завершении карьеры

Победитель чемпионата мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии вратарь Джанлуиджи Буффон завершает спортивную карьеру. Об этом 45-летний футболист сообщил в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанлуиджи Буффон

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Джанлуиджи Буффон

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Вот и все, ребята. Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это вместе»,— говорится в сообщении. Между тем контракт Джанлуиджи Буффона с футбольным клубом «Парма» действует до лета 2024 года. Sky Sport сообщает, что представитель футболиста проведет встречу с руководством клуба по поводу досрочного расторжения контракта.

Джанлуиджи Буффон начал карьеру футболиста в 1995 году в составе «Пармы». В составе клуба он выиграл Кубок UEFA, Кубок Италии и Суперкубок Италии. В 2001 году «Ювентус» заплатил за его переход €52 млн — на тот момент самую большую сумму в истории футбола, внесенную за вратаря. Также он играл в составе французского «Пари Сен-Жермен».

Буффон провел рекордных 176 игр за сборную Италии, участвовал в пяти чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы. После победы сборной Италии в чемпионате мира 2006 года был признан лучшим вратарем турнира. В 2021 году он вернулся в «Парму».

Лусине Баласян