СвЖД возобновила работу станции Соболиная в ХМАО

Свердловская железная дорога (СвЖД) возобновила работу станции Соболиная (ХМАО-Югра), которая была законсервирована в 1998 году в период экономического спада в городе Советский, сообщила пресс-служба СвЖД. По ее данным, открытие станции позволит грузоотправителям региона оптимизировать логистику и сократить расходы. Ввод в эксплуатацию обновленной железнодорожной инфраструктуры позволит увеличить объемы погрузки на 500 тыс. тонн в год.

Станция Соболиная планирует обслуживать предприятие Югорского лесопромышленного холдинга (ЮЛХ, контролируется правительством ХМАО): обеспечивать доставку сырья и отправку готовой продукции внутри страны и на экспорт. Ранее перевозки между предприятиями холдинга осуществлялись автотранспортом, а отправка грузов по железной дороге производилась со станции Верхнекондинская, которая расположена существенно дальше от завода.

Сейчас на станции Соболиная восстановлена часть железнодорожных путей, позволяющих осуществлять подачу вагонов и их уборку с инфраструктуры необщего пользования. Завершены работы по монтажу систем связи и освещения, установлены модульные здания. Станцию планируют оснастить автоматической системой управления движением поездов, смонтировать трансформаторные подстанции и современное телекоммуникационное оборудование.

Соглашение между РЖД и ЮЛХ было подписано в 2021 году. Ранее в рамках взаимодействия Свердловской железной дороги и ЮЛХ большая часть технологических перевозок холдинга переключена на железнодорожный транспорт. Обеспечена ускоренная доставка сырья и готовой продукции, организованы перевозки грузов клиента в контейнерах.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Ранее сообщалось, что СвЖД разработала семь новых ускоренных маршрутов для грузоотправителей. Общее количество таких маршрутов достигло 224. С начала года на них перевезли более 2,8 млн тонн грузов.

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Диана Сунагатуллина