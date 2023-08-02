Мошенники выманили у екатеринбуржца 700 тысяч рублей под предлогом подключения к 5G

Пенсионер из Екатеринбурга отдал мошенникам около 700 тыс. руб. за подключение к 5G, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. По ее данным, екатеринбуржцу позвонил неизвестный и представился провайдером одной из сотовых компаний. Он сообщил, что ими проводится подключение вышек 5G. «Во избежание несанкционированной смены абонентских номеров он предложил настроить сим-карту. Лжеспециалист пояснил собеседнику, что для этого необходимо установить специальное мобильное приложение»,— сообщили в пресс-службе полиции.

Пенсионер согласился и под диктовку выполнил все указания звонившего, предоставив ему доступ к своему телефону. «С помощью удаленного управления мобильным устройством злоумышленник перевел с банковского счета потерпевшего около 700 тыс. руб., после чего приложение было заблокировано»,— рассказали в пресс-службе, уточнив, что средства были кредитными.

За последние сутки ГУ МВД по Свердловской области выявило еще два случая мошенничества. «Аферисты под видом лжесотрудников "ЦБ РФ" и "ФСБ" заставили пожилую женщину и менеджера оформить несколько кредитов и отдать личные накопления»,— пояснили в пресс-службе. Пенсионерка лишилась 1,7 млн руб., а менеджер — 290 тыс. руб.

«В настоящее время по всем фактам мошеннических действий сотрудниками полиции Екатеринбурга возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере)»,— говорится в сообщении.

Ранее начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артема Лаздыня сообщал, что за 11 месяцев 2022 года уральцы лишись более 1,5 млрд руб. (за весь 2021 год — 1,2 млрд руб.).

Александр Стародумов

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