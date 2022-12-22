Жители Свердловской области потеряли из-за мошенников 1,5 млрд рублей

За 11 месяцев 2022 года жители Свердловской области потеряли из-за действий мошенников 1,5 млрд руб., при этом за весь прошлый год размер ущерба составил 1,2 млрд руб. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска свердловского ГУ МВД Артем Лаздынь. Он добавил, что число преступлений в сфере мошенничества за год снизилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошеннические схемы за год не изменились: игры на бирже, «попавшие в ДТП родственники», звонки от представителей банков и сотрудников правоохранительных органов. Господин Лаздынь отметил, что некоторых граждан мошенникам удается обмануть несколько раз за год.

Вычислить мошенников порой очень сложно, поскольку они используют подменные номера телефонов, в том числе зарегистрированные в других странах, меняют IP-адреса. Один из «call-центров», работающий по схемам «сотрудник банка или силовой службы», по словам начальника отдела, ранее находился в Западной Украине. Однако после начала военной спецоперации мошенники переехали.

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