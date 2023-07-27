Промышленное производство Нижегородской области выросло на 7,9%

Индекс промышленного производства Нижегородской области составил 107,9% по итогам первого полугодия 2023 года. Для сравнения, в первые шесть месяцев 2022 года показатель составлял 100,1%, следует из презентации к отчету губернатора Глеба Никитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общий объем отгруженной продукции в 2022 году составил 1,7 трлн руб., напомнил господин Никитин, выступая перед депутатами заксобрания. «А индекс роста промышленного производства за 5 лет составил почти 117% — ощутимо больше, чем в среднем по стране», — сообщил губернатор. Он добавил, что базовая для региона обрабатывающая промышленность «растет чуть более ускоренными темпами», а производство компьютеров, электронных и оптических изделий показывают «кратный рост».

Так, выпуск компьютеров за полгода увеличился на 28,9%, электрического оборудования — в 1,6 раза. Почти вдвое выросло производство прочих транспортных средств и оборудования.

Глеб Никитин сообщил о предпосылках к восстановлению нижегородского автопрома с началом выпуска в 2022 году автомобилей «Соболь NN» нового поколения и автобуса Citymax-9 на предприятиях группы ГАЗ. Кроме того, рост автопрома должна обеспечить программа обновления автобусных парков в регионах, отметил губернатор.

Владимир Зубарев