Группа компаний «Ромекс» начала строительство крупного логистического центра в Благовещенском районе РБ

В Благовещенском районе Башкирии состоялась торжественная церемония запуска строительства логистического центра группой компаний «Ромекс». В мероприятии приняли участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, и.о. главы Благовещенского района РБ Анна Карабанова, президент группы компаний «Ромекс Групп» Алексей Прокопенко, а также заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич.

Фото: Салимов Артур

Впервые проект представили на «Инвестчасе» в феврале этого года. Напомним, «инвестиционные часы» — это встречи представителей власти с бизнесом, на которых рассматриваются заявки о возможных инвестициях в развитие экономики республики. По итогам совещания Инвестиционный комитет Башкортостана присвоил проекту статус приоритетного. Объект разместится на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск»: для него передали в аренду земельный участок площадью 24,6 га. Преференции, действующие для предприятий-резидентов ТОСЭР стали существенным фактором выбора площадки инвестором. Непосредственно для региона механизмы ТОСЭР, предполагающие особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, позволяют формировать благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечивать ускоренное социально-экономическое развитие и создавать комфортные условия для жизни населения.

– У нас сегодня очень приятное событие – мы даем старт строительству большого объекта. Это один из крупнейших комплексов нашей республики. Нам очень приятно, что группа компаний выбрала нас. Я уверен, что данный объект не будет долгостроем, его строительство завершится в течение одного года, – сказал Радий Хабиров

Фото: Салимов Артур

Логистический центр будет строиться в две очереди. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 1 квартал 2025 года, объект расположится на земельном участке в 16 Га, а площадь самого здания составит 92,8 тыс. кв.м. Группа компаний «Ромекс» будет собственником здания, осуществляющим техническую эксплуатацию складского комплекса, объем инвестиций в проект составит более 6 млрд рублей.

Ключевым моментом мероприятия стала установка памятной таблички о начале строительства логистического центра главой республики Радием Хабировым, и.о. обязанности главы Благовещенского района Анны Карабановой, президентом группы компаний «Ромекс» Алексеем Прокопенко и заместителем управляющего директора OZON Владимиром Гончаревичем. Алексей Прокопенко подчеркнул, что на сегодняшний день «Ромекс» уже работает в восьми регионах: в Башкортостане наблюдается формирование благоприятного инвестиционного климата и хорошего задела на развитие дальнейшего делового сотрудничества.

– «Ромекс» приступает к строительству первого оптово-распределительного центра на территории Республики Башкортостан. Появление центра позволит увеличить число рабочих мест в республике, а также будет способствовать росту электронной торговли, – отметил президент группы компаний.

Фото: Салимов Артур

Группа компаний Ромекс строит логистические центры по всей России с 2014 года. В настоящий момент компания присутствует в восьми регионах России. В 2018 году девелопер начал работу в Поволжье, в Республике Татарстан. На сегодняшний день группа реализует уже пятый проект в Приволжском федеральном округе (ПФО). Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов на территории региона составляет 130 тыс. кв. м, а объем инвестиций превысил 8 млрд рублей. Всего по стране группа компаний ввела в эксплуатацию 12 складских комплексов общей площадью 500 тыс. кв.м.

Справочно:

Группа компаний «Ромекс» – инвестиционно-строительный холдинг, объединяющий более 90 компаний и являющийся одним из лидеров строительной отрасли в южной России. За 25 лет деятельности «Ромекс» успешно реализовал более 50 проектов, включая торговую, жилую, складскую, гостиничную и выставочную недвижимость, а также медицинские центры. Компания активно работает не только в Краснодарском крае, но и в семи других регионах России. В 2020 году Ромекс был признан лучшим в строительстве в Краснодарском крае, объекты компании несколько лет подряд занимали первые места на Федеральной премии CRE Awards. Группа компаний «Ромекс» продолжает свое постоянное развитие, стремясь к созданию инновационных проектов и предоставлению качественных услуг, способствующих росту региональных и национальных экономик, а также улучшению жизни общества.

Фото: Салимов Артур

ООО «Ромекс»