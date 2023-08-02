Евгений Торопыгин назначен замминистра культуры Нижегородской области

Третьим заместителем министра культуры Нижегородской области назначен Евгений Торопыгин. Он будет курировать строительное направление, сообщила министр культуры региона Наталья Суханова на странице «ВКонтакте».
Фото: правительство Нижегородской области
До нового назначения господин Торопыгин занимал пост замдиректора Нижегородского музея-заповедника и координировал там ремонтно-реставрационные работы.
Должность замминистра культуры по строительному направлению появилась в штате из-за «критической нехватки рабочих рук».