Евгений Торопыгин назначен замминистра культуры Нижегородской области

Третьим заместителем министра культуры Нижегородской области назначен Евгений Торопыгин. Он будет курировать строительное направление, сообщила министр культуры региона Наталья Суханова на странице «ВКонтакте».

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До нового назначения господин Торопыгин занимал пост замдиректора Нижегородского музея-заповедника и координировал там ремонтно-реставрационные работы.

Должность замминистра культуры по строительному направлению появилась в штате из-за «критической нехватки рабочих рук».

Елена Ковалева