У нижегородского министра культуры появится заместитель по строительству

В штате нижегородского министерства культуры появится должность заместителя министра по «ремонтно-строительному» направлению. Об этом глава ведомства Наталья Суханова сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, новое штатное расписание утверждено губернатором Глебом Никитиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Штатное расписание расширяется по ряду причин, После 800-летия (Нижнего Новгорода) количество наших объектов, где идет ремонт и реставрация, не только не уменьшилось, а даже увеличилось. К тому же расширились площади наших учреждений и даже добавились новые здания. В нашем ведомстве появились комплексные мероприятия в рамках юбилейных дат муниципалитетов, курирует их минкультуры. Расширяется событийная программа, как учреждений, так и в регионе. Стало критически не хватать рабочих рук, а штат министерства по линии культуры не увеличивался с 2010 года»,— пояснила госпожа Суханова.

Андрей Репин