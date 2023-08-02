Мэра Одессы подозревают в создании преступной организации

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завершили расследование дела против 16 должностных лиц, подозреваемых в создании преступной организации. В их числе чиновники Одесского горсовета и мэр города Геннадий Труханов, сообщил национальный центр противодействия коррупции.

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По версии следствия, господин Труханов вместе с сообщниками причастен к завладению активами территориальной общины Одессы и легализации незаконных доходов. Руководителем преступной организации считают неофициального «хозяина Одессы» Владимира Галантерника.

В числе фигурантов помимо Труханова и Галантерика:

экс-председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского городского совета Василий Шкрябай,

и. о. заместителя мэра Олег Брындак,

экс-руководитель департамента коммунальной собственности мэрии Алексей Спектор,

экс-заместитель руководителя департамента коммунальной собственности мэрии Владимир Радионов,

руководитель юридического департамента мэрии Инна Поповская,

помощник Галантерника Алена Попова,

владельцы и топ-менеджеры компании «Будова», в том числе ее бенефициар Дмитрий Димарский,

экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

По данным ведомства, некоторые фигуранты также подозреваются в получении «взяток в виде недвижимости». «Схема заключалась в том, что земля в Одессе передавалась в аренду на длительные сроки заранее согласованным застройщикам в обход конкурса. За это застройщики передавали квартиры, нежилые помещения или деньги. Кроме того, в ходе расследования установлены факты легализации денежных средств. Эксперты установили общий размер ущерба в 689 млн гривен (более $18,6 млн)»,— говорится в пресс-релизе.

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Лаура Кеффер