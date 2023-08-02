Футбольный клуб «Пари НН» подписал трех новых игроков

Футбольный клуб «Пари НН» подписал трехлетний контракт с уроженцем Гвинеи-Бисау Жозе Корреа. 27-летний нападающий известен как «Зе Турбо», сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жозе Корреа — воспитанник «Реала», португальского «Спортинга» и миланского «Интера». Футболист выступал за португальскую «Тонделу», испанскую «Марбелью», итальянскую «Катанию», аргентинские, парагвайские, швейцарские, китайские и катарские команды. В «Пари НН» нападающий будет выступать под девятым номером.

Также нижегородский клуб подписал контракт с полузащитником Владиславом Карапузовым. Московское «Динамо» отдало футболиста в аренду сроком на один год с правом выкупа. Футболист является воспитанником академии столичного «Локомотива». Выступал за юношеские сборные России, «Локомотив-Казанку», московское «Динамо», «Тамбов» и «Ахмат». За «Пари НН» он будет играть под 77 номером 77.

Еще одним приобретением клуба стал Эссьен Эдедем. Нигерийский опорный полузащитник подписал двухлетний контракт с «Пари НН»,Ранее он играл за армянский «Ван» и ливийские «Аль-Наср» (Бенгази) и «Аль-Ахдар» (Эль-Байда). В Нижнем Новгороде он будет играть под 21 номером.

Ранее в этом сезоне «Пари НН» подписал пять новых игроков. Контракты с клубом заключили полузащитники Александр Трошечкин и Илья Кухарчук, а также защитники Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Тихий и Матео Стаматов.

Владимир Зубарев