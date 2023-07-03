Футбольный клуб «Пари НН» подписал пять новых игроков

В состав нижегородского футбольного клуба «Пари НН» вошли пять новых игроков, сообщили в клубе. Трехлетний контракт с ФК подписали полузащитники Александр Трошечкин и Илья Кухарчук, а также защитники Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Тихий и Матео Стаматов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Александр Трошечкин – воспитанник московского «Локомотива». Ранее выступал за «Ростов», воронежский «Факел», курский «Авангард», «Химки» и грозненский «Ахмат». Илья Кухарчук играл в составе «Химок» и столичного «Торпедо».

Дмитрий Живоглядов пришел из «Локомотива», прежде выступал за столичное «Динамо» и «Уфу». Дмитрий Тихий последние пять сезонов провел в подмосковных «Химках». Болгарский защитник Матео Стаматов предыдущие два сезона играл за «Оренбург»

Владимир Зубарев