В Самаре задержали владельца катера, подозреваемого в травмировании ребенка

В Самаре задержали 60-летнего владельца катера, подозреваемого в травмировании 12-летней девочки. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошел вечером 30 июля 2023 года в районе села Малая Царевщина Красноярского района. По данным следствия, гребным винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в реке Сок 12-летнюю девочку. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.

Андрей Сазонов