Под Самарой катер травмировал школьницу на реке Сок

В селе Малая Царевщина Самарской области катер травмировал 12-летнюю школьницу на реке Сок. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошел вечером 30 июля 2023 года. По данным следствия, винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в реке Сок 12-летнюю девочку. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается личность управлявшего катером.

Андрей Сазонов