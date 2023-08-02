Работник оборонного предприятия заявился на конкурс по выбору главы Ижевска

Сегодня, 2 августа, свою кандидатуру на пост главы столицы Удмуртии заявил Сергей Шишкин. Новый претендент на должность градоначальника родился в 1990 году и работает в концерне «Калашников». Соответствующие данные представлены на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, ранее свои кандидатуры заявили Михаил Иванов и Айдар Шайбаков, работающие в двух компаниях из нефтяной отрасли. Еще один претендент, Олег Овчинников, заявлен как временно безработный. Кроме того, в конкурсе участвуют директор ООО «АРТ Плюс», сопредседатель УРРО «Деловая Россия» Юлия Камашева, а также председатель общественной палаты Ижевска, сотрудник ООО «Медиа Группа «Парацельс» Александр Бадица.