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Работник оборонного предприятия заявился на конкурс по выбору главы Ижевска

Сегодня, 2 августа, свою кандидатуру на пост главы столицы Удмуртии заявил Сергей Шишкин. Новый претендент на должность градоначальника родился в 1990 году и работает в концерне «Калашников». Соответствующие данные представлены на сайте администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, ранее свои кандидатуры заявили Михаил Иванов и Айдар Шайбаков, работающие в двух компаниях из нефтяной отрасли. Еще один претендент, Олег Овчинников, заявлен как временно безработный. Кроме того, в конкурсе участвуют директор ООО «АРТ Плюс», сопредседатель УРРО «Деловая Россия» Юлия Камашева, а также председатель общественной палаты Ижевска, сотрудник ООО «Медиа Группа «Парацельс» Александр Бадица.

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