Убытки Virgin Galactic выросли, несмотря на запуск коммерческих рейсов

Virgin Galactic представила в понедельник финансовую отчетность за второй квартал текущего года, которая разочаровала инвесторов. Акции компании после закрытия торгов падают в цене на 6,75%.

Успешный запуск программы коммерческих полетов в космос в конце июня помог компании нарастить выручку в пять раз — с $357 тыс. до $1,87 млн. Но Virgin Galactic остается убыточной, а размер ее убытков на порядок выше доходов. Более того, убытки еще и растут. По итогам квартала чистый убыток компании вырос по сравнению с прошлым годом со $111 млн до $134 млн. В самой Virgin это связывают прежде всего с ростом инвестиций в исследования и разработки.

Компания планирует провести второй коммерческий запуск VSS Unity 10 августа. Всего, по заверениям компании, своей очереди ждут уже около 800 клиентов. Но выручка в ближайшей перспективе расти не будет, прогнозирует Virgin Galactic. В третьем и четвертом кварталах года компания надеется получить всего по $1 млн дохода.

Кирилл Сарханянц