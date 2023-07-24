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Глава СКР распорядился провести проверку в связи с обрушением стены в доме на ул. Шаумяна

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту проживания людей в аварийном доме на ул. Шаумяна, 96 в Ростове. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СКР.

Согласно данным центра, причиной проверки стали публикации в средствах массовой информации об обрушении фасада авариного здания, являющегося объектом культурного наследия. Хотя дом признан ветхим, жильцы его до сих пор не были расселены. Из-за обрушения, произошедшего вечером 22 июля, повреждена система газоснабжения дома.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области Хуаде А.Г. организовать проведение процессуальной проверки по озвученным в публикации фактам, доложить об установленных обстоятельствах, а также мерах, принимаемых по защите жилищных прав граждан»,— сообщает информационный центр СКР.

Анастасия Назарова

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