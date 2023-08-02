Toyota представила новое поколение Land Cruiser Prado

Компания Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado, который выйдет на рынок в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota Следующая фотография 1 / 3 Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota

Автомобиль технический унифицирован с новым Lexus GX и построен на платформе GA-F от новых Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300, но отличается собственным кузовом. Модель получила два варианта оформления передней части кузова — круглые фары полагаются стартовой версии First Edition, а также «историческому» исполнению «1958».

Внедорожник будет доступен как в 5-местном исполнении салона, так и в 7-местном варианте со складными креслами в багажнике. Новинка получила полностью новый дизайн, выполненный в необычном для современных моделей марки стиле с обилием плоских элементов и острых углов.

В аналогичном ключе выполнен интерьер. Модель получила цифровую панель приборов и мультимедиа с тачскрином, фирменный комплекс систем активной безопасности, проекционный дисплей, акустику JBL, панорамную крышу и другое оборудование.

Для модели доступны система выбора режимов движения Multi-Terrain Select, блокировки межосевого и заднего дифференциала, внедорожный круиз-контроль Crawl Control в сочетании с постоянным полным приводом и понижающей передачей. Внедорожник имеет пружинную подвеску с пассивными амортизаторами и размыкаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости.

В зависимости от рынка, новый Land Cruiser Prado будет иметь разные силовые агрегаты. Базовым станет 165-сильный атмосферный 2,7-литровый бензиновый V6 в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, кроме которого предложат 205-сильный 2,8-литровый турбодизель с 6- или 8-ступенчатым «автоматом», 280-сильный 2,4-литровый бензиновый турбомотор с 8-ступенчатым автоматом. Для внедорожника также предусмотрен 330-сильный гибрид i-Force Max, у которого 2,4-литровый бензиновый турбомотор дополнен 5-сильным электромотором, встроенным в «автомат».

Продажи нового Toyota Land Cruiser Prado начнутся в первой половине 2024 года. Новинка также будет доступна в США, где она заменит снятый с производства Toyota Land Cruiser 200, поскольку новый Toyota Land Cruiser 300 в Северной Америке не продается.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK