В Челябинске собственник исторического дома вернул его государству

Челябинская компания «Флагман» вернула в государственную собственность старинный дом на улице Цвиллинга. Передача произошла после угрозы возбуждения уголовного дело о неисполнении решения суда, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

В апреле этого года арбитражный суд региона по иску министерства имущества Челябинской области изъял у ООО «Флагман» объект культурного наследия, расположенный на улице Цвиллинга, 8. Решение было принято в связи с тем, то компания не исполнила обязательства по реставрации исторического здания. Ответчик не обжаловал постановление, и оно вступило в силу. Однако «Флагман» не вернул объект Челябинской области. В результате судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Руководству компании сначала выдали предупреждение. По истечении добровольного срока исполнения приставы взыскали с организации исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб. и установили новый срок. Когда «Флагман» проигнорировал и его, в отношении должника возбудили административное дело, по которому был назначен штраф 30 тыс. руб. Предпринимателей предупредили, что следующей мерой станет возбуждение уголовного дела по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). В результате компания вернула дом в госсобственность Челябинской области: в присутствии приставов стороны подписали акт приема-передачи здания.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», компания «Флагман» приобрела деревянный дом площадью 407,5 кв. м на аукционе в 2019 году за 2 млн руб. По договору с минимущества региона, новый собственник обязалась до 1 октября 2022 года отреставрировать объект. Но работы так и не были выполнены. Одноэтажный дом был построен во второй половине XIX века и принадлежал чиновнику Алексею Агрову и купцу Ивану Кузнецову.

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