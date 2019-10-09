Исторический дом в центре Челябинска продали в третий раз

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области подвело итоги третьего конкурса по продаже объекта культурного наследия на улице Цвиллинга, 8 («Дом А.А, Агрова – И.П. Кузнецова», построен в XIX веке) с начальной ценой один рубль. Победителем признана челябинская строительная компания – ООО «Флагман», предложившая за здание 2 млн руб., сообщает пресс-служба минимущества региона. В течение пяти рабочих дней с организацией будет подписан договор купли-продажи. Всего на приобретение исторического особняка претендовали пять заявителей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», дом на Цвиллинга уже дважды приобретался с торгов. Сначала индивидуальный предприниматель и совладелец агентства недвижимости Михаил Мерзляков предложил 3 млн руб. победитель вторых торгов – генеральный директор и бенефициар ООО «Профстройсервис» Арман Навасардян – 1,5 млн руб. Однако оба участника отказались заключать договор купли-продажи из-за жестких сроков на проведение реставрации и высокой стоимости проекта. После этого условия приватизации были изменены: на реставрацию дома покупателю отводится не один, а три года. Так, новый собственник должен вернуть зданию исторический облик обязан до 1 октября 2022 года. Контролировать исполнение условий конкурса будет специально созданная комиссия, в которую вошли представители регионального минкульта, госкомитета по охране объектов культурного наследия, ОГАУ «Госэкспериза Челябинской области» и другие.