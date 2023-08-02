На должность прокурора Свердловского района Орла назначен Максим Михайлов

Прокуратура Орловской области сообщила о назначении Максима Михайлова на должность прокурора Свердловского района Орла. Ранее эту должность занимал Антон Сиротинин, который в июне возглавил прокуратуру Железнодорожного района Орла.

Максим Михайлов родился в 1985 году. Получил высшее юридическое образование. Служит в органах прокуратуры уже 13 лет.

В прокуратуру Орловской области был принят в январе 2014 года. Занимал должность зампрокурора Новосильского района Орловской области, зампрокурора Северного района Орла и зампрокурора Заводского района Орла, трудился в отделе по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

Алина Морозова

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