Прокурором Железнодорожного района Орла назначили Антона Сиротинина

Антон Сиротинин назначен прокурором Железнодорожного района Орла. Об этом сообщили в прокуратуре региона. С 2020 года он занимал должность прокурора Свердловского района Орловской области.

Антон Сиротинин родился в 1991 году. В прокуратуре Орловской области работает с 2014 года. Ранее он занимал должности помощника Мценского межрайонного прокурора, помощника прокурора Железнодорожного района Орла. Затем работал в управлении по надзору за исполнением федерального законодательства, а также заместителем Мценского межрайонного прокурора.

Алина Морозова

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