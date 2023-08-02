Малик Гайсин назвал «правовым беспределом» иск Генпрокуратуры о взыскании акций «Уралбиофарма» и банка «Вятич»

Генеральный директор завода «Исеть» Малик Гайсин назвал «беззаконными действиями» и «правовым беспределом» иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в пользу государства принадлежащих ему акций ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Об этом бизнесмен заявил «Ъ-Урал». По его мнению, заявление было подано в интересах частных лиц для того, чтобы «честные бизнесмены перестали работать во благо страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Малик Гайсин рассказал, что акции ОАО «Уралбиофарм» он приобрел еще в 1994 — 1995 годы в ходе приватизации на чековых аукционах, а также покупал акции у частных лиц. Впоследствии открыто владел предприятием около 30 лет. Акции банка «Вятич» он приобрел в 1996 году и также открыто владел им около 30 лет. За это время, по его словам, никаких нарушений с его стороны не было.

Бизнесмен добавил, что ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» никогда ничего не получали от государства. Они были созданы и принадлежат ему и членам его семьи.

«Изъятие активов у законных собственников, которые они приобрели и открыто владели десятки лет, не может отвечать интересам правового государства, принципам законности и свободы предпринимательства»,— добавил господин Гайсин.

Иск заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга на прошлой неделе. По мнению надзорного ведомства, с 1995 по 1999 год Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы, в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством. В Генпрокуратуре отмечали, что бизнесмен стал монопольным владельцем «Уралбиофарма», увеличив долю своего бенефициарного участия на предприятии до 99,9%. Для сокрытия сведений от контролирующих органов Малик Гайсин якобы передал ценные бумаги аффилированному с ним коммерческому банку «Вятич», который он также скрытно приобрел, являясь членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

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