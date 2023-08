Зарубежные СМИ: Какие новые обвинения предъявили Дональду Трампу?

Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Об этом пишут американские газеты со ссылкой на документы суда. По двум пунктам экс-президенту США грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20. Его обвиняют в сговорах с целью нарушения прав, обмана правительства и препятствования расследованию, а также в самом препятствовании расследованию. 3 августа Дональда Трампа ожидают в окружном суде Вашингтона. В предвыборном штабе Трампа назвали эти обвинения попыткой действующей администрации вмешаться в выборы 2024 года. Пока экс-президент считается ключевым кандидатом от республиканской партии. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Обвинительное заключение занимает 45 страниц. Оно, как пишет Guardian, в мельчайших подробностях описывает, как Дональд Трамп и его союзники распространяли ложные обвинения оппонентов в фальсификации выборов и пытались заблокировать подтверждение результатов голосования 6 января. В документе перечислены шесть сообщников, которые, по мнению расследователей, сыграли центральную роль в заговоре. Издание подчеркивает, что описания пяти из них совпадают с описаниями адвокатов.

Те факты, которые изложены в обвинительном заключении, были хорошо известны и раньше. Однако, как обращает внимание The Washington Post, в новом документе поведение Трампа понимается как преступный заговор с целью разрушить основную функцию американской демократии: мирную передачу политической власти. И все это происходит в разгар кампании по возвращению Трампа в Белый дом, напоминает The New York Times. Издание называет обвинения «исключительным случаем в истории США». Так что в ближайшие полтора года Трампу придется делать остановки не только для предвыборных митингов, но и для слушаний в суде, отмечает The Washington Post.

Это уже третье обвинение против 45-го президента США. Первое связано с подделкой финансовых документов, когда Трамп платил за молчание о подробностях его личной жизни. Второе — с хранением секретных документов в его резиденции во Флориде. Спецпрокурор Джек Смит заявил журналистам, что обвинение будет стремиться к быстрому развитию судебного процесса по делу о штурме Капитолия. Учитывая, что обычно молчаливый Смит редко делает публичные заявления, это знак, что его команда серьезно настроена привлечь всех виновных к ответственности, подчеркивает CNN.

