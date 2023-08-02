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Коммерсантъ FM
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ЕС и Турция обсудят обновление таможенного союза

Евросоюз (ЕС) и Турция обсудят обновление таможенного союза для «восстановления доверия европейских партнеров и инвесторов», сообщает Bloomberg. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сказал агентству, что сторонам необходимо решить ряд «сложных вопросов».

Соглашение о таможенном союзе с ЕС предполагает единый внешний тариф на все промышленные товары. Оно не распространяется на услуги, госзакупки или сельское хозяйство, за исключением переработанной сельскохозяйственной продукции.

Господин Джентилони дважды за последние две недели встречался с главой Минфина Турции Мехметом Симшеком и сказал, что ему было интересно услышать «позитивные заявления министра как об экономических планах правительства, так и об отношениях Турции с ЕС». «Мы обсудим это с нашими командами после лета и посмотрим, возможно ли использовать эти новые сигналы из Турции»,— уточнил он.

Bloomberg пишет, что высокопоставленные европейские чиновники приветствовали усилия Турции по восстановлению отношений с ЕС. В объединении считают, что эта страна «привлекает иностранных инвесторов, чтобы помочь укрепить свою слабеющую экономику и покончить с кризисом, частично вызванным растущей инфляцией».

«Я всегда думал и продолжаю думать, что модернизация таможенного союза — это то, что в принципе достижимо»,— сказал комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан агентству. Он добавил, что возобновление отношений с Турцией также важно по соображениям безопасности.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил страны Персидского залива — ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. Называя в числе приоритетов восстановление экономики, пострадавшей из-за оттока инвестиций, господин Эрдоган делал одну из ставок на монархии Залива. Анкара рассчитывает добиться инвестиций в турецкую экономику на сумму свыше $50 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Турция замахнулась на пятьдесят миллиардов».

Лаура Кеффер

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