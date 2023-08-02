РБК: законопроект об НКО может повлиять на продвижение софта в России

Принятый Госдумой закон об обязательной регистрации в Минюсте иностранных неправительственных организаций (НПО) фактически запретит специалистам участие в любых международных проектах, развивающих свободное программное обеспечение (open source), сообщил источник РБК на IT-рынке. В Минцифры пообещали подготовить разъяснения по этой теме.

Open source — софт, распространяемый на условиях свободного лицензионного договора. В его рамках пользователю разрешено использовать программу в любых не запрещенных законом целях. Он также получает доступ к исходному коду программы для его изучения, переработки или внесения изменений, в отличие от проприетарного, то есть несвободного ПО, принадлежащего правообладателю .

Как пояснил собеседник РБК, большая часть крупных open source проектов зарегистрирована как некоммерческие организации, чтобы у них была возможность легально принимать и распоряжаться пожертвованиями. «Под угрозой уголовного преследования по новым статьям не только обычные пользователи проектов свободного ПО, но и все сотрудники российских компаний, осуществляющих разработку и внедрение такого софта по программе импортозамещения, поскольку делать это без участия в апстриме (upstream — вышестоящий уровень разработки, которым занимались оригинальные авторы софта, исходный код.— "Ъ") невозможно — российские разработчики активно делятся частью наработок с исходными проектами, а также сообщают о найденных ошибках»,— утверждает он.

Представитель Минцифры заверил, что в законе нет прямого запрета на участие россиян в международных проектах свободного программного обеспечения. «В целях надлежащего применения норм и снижения рисков их правоприменения планируются совместные с Минюстом разъяснения о порядке применения этих новых норм»,— добавил он.

Поправки к закону «О некоммерческих организациях» внесли в апреле депутаты межфракционной комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. В пояснительной записке авторы указали, что, хотя в законодательстве и существует регламентированная процедура регистрации зарубежных НПО, это не исключает их работы «как собственными силами, так и с привлечением физических или юридических лиц» в обход действующих норм.

Подробности — в материале «Ъ» «Если вдруг захочется».

Лаура Кеффер