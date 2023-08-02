«Может быть, не нужна эта глобальная борьба за лидерство?»

В Сьерра-Леоне, по непроверенным данным, предотвращена попытка государственного переворота. Полиция сообщила об аресте группы военных. Тем временем вокруг Нигера, где ранее свергли избранного президента, обстановка постепенно обостряется. Многие официальные лица не исключают новой большой войны как в регионе, так и на Африканском континенте в целом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что события все больше напоминают 70-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В какой-то момент нам показалось, что перевороты ушли в историю, однако, похоже, что прошлое возвращается. Речь идет об Африке. Фраза эта принадлежит министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. По ее мнению, виной тому как многочисленные внутренние неурядицы, например, бедность и пандемия, так и внешние проблемы — в том числе и ситуация вокруг Украины. Да, мир нынче глобален, конфликты имеют обыкновения расползаться.

Где тонко, там и рвется. На Африканском континенте никогда не было просто и вот, пожалуйста — что ни день, то тревожные новости. На этот раз из Сьерра-Леоне идут сообщения — там то ли переворот, то ли попытка его совершить. Вроде бы арестована группа военных.

И вокруг Нигера ситуация, похоже, серьезно обостряется. Страна эта поставляет во Францию — в свою бывшую метрополию — уран и золото. И вот пришедшие к власти путчисты намерены все это дело прекратить. Париж пока не собирается вмешиваться. Однако завтра все может измениться в худшую сторону.

Дело постепенно идет к войне, которая может легко перекинуться на другие страны. Ничего хорошего в этом естественно нет. Но сказать хочется вот еще о чем по вопросу возвращения прошлого и движения истории вспять: есть некоторые основания полагать, что данный регион вновь, как и в годы Холодной войны, превращается в арену противостояния больших держав.

Между собой они открыто сталкиваться опасаются.

Проще это сделать чужими руками или, как сейчас говорят, гибридным способом или через прокси силы — еще одно современное выражение. А в остальном риторика прямо из уже подзабытых 70-х — борьба с колониализмом, национально-освободительные движения, диктаторы и попытки их свержения и так далее.

И, кстати говоря, многие фигуры из того времени так никуда и не уходили и находятся на своих местах. И это тоже весьма симптоматично.

Так бывает, что история повторятся, на эту тему написано много разных трудов. Но вот что еще важно — после всех этих противостояний порой остается выезженная земля. И проблемы не решаются, а только усугубляются. А потом с лихвой отдаются всему миру, всем без исключения, в том числе богатым и большим державам.

В Афганистане, по сути, до сих пор идет война, да и в Африке, и Латинской Америке очаги остаются. И это, как мы видим, не проходит бесследно — и беженцы и сырье дорожает, продовольствия не хватает. И если, как говорится, подбросить дров в топку, такой пожар может разгореться, что мало никому не покажется. Здесь уже будет не до котировок.

Так что есть прямой смысл еще раз окунуться в историю, проштудировать классиков и как-то по-другому осмыслить происходящие события. Может быть, и не нужна эта глобальная борьба за лидерство? В этом и есть главный вопрос.

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