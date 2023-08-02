В Анапе на особый контроль взяли ситуацию с загрязнением пляжей мусором после шторма

В Анапе в ходе заседания оперативного штаба РСО курорта было принято решение взять на особый контроль ситуацию с заполнением пляжей мусором после шторма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Жители города и туристы направили многочисленные жалобы на состояние местных пляжей. В ходе заседания ресурсоснабжающих организаций было предложено задействовать силы арендаторов пляжных территорий в наведении порядков.

Ранее в Анапе туристы пожаловались на водоросли, скопившиеся у берегов Анапы. В мэрии отметили, что скопления камки были локальными. Объем выбросов водорослей на береговой линии сравним с прошлогодними показателями, отметили в администрации курорта.

Анастасия Донскова

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