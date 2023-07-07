В Анапе не зафиксировали роста выброса водорослей у пляжей

В Анапе не зафиксировали роста объема камки водорослей у пляжных территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Объем выбросов водорослей на береговой линии сравним с прошлогодними показателями, отметили в мэрии. Такие скопления наблюдаются на некоторых территориях, но они локальны.

«В воде камку не убирают, это биоресурс, не отходы жизнедеятельности»,— сообщает МЦУ Анапы.

Ранее пользователи социальных сетей пожаловались на пляжи, заполненные водорослями. Некоторые туристы заявляют, что это затрудняет отдых у моря. Власти города отметили, что водоросли являются частью морской экосистемы, данный вид водорослей мигрирует самостоятельно в зависимости от течений.

Анастасия Донскова

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