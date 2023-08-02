Военные Нигера открыли границы с пяти странами после госпереворота

Военные Нигера открыли границы страны с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, которые закрыли после государственного переворота. Об этом сообщило AFP со ссылкой на незванного представителя военных, совершивших переворот.

«Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня»,— приводит AFP слова военного.

В ночь на 27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера в эфире национального телевидения заявила, что Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Свержение господина Базума произошло на фоне возможного увольнения командующего президентской гвардией генерала Омара Чиани. Позже членов президентской гвардии поддержало командование армии Нигера. Мохамед Базум отказался уходить в отставку.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Олеся Павленко