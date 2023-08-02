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При строительстве терминала для СПГ в Германии обнаружили бомбы времен Первой и Второй мировых войн

Бомбы времен Первой и Второй мировых войн были обнаружены при строительстве терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) в порту Вильгельмсхафен в Германии. Из-за этого строительство терминала затягивается. Об этом сообщил главный исполнительный директор специализирующейся на поиске и обезвреживании снарядов компании SeaTerra Дитер Гульдин.

«Мы нашли все виды боеприпасов: немецкие, из Великобритании, Нидерландов, Франции, разных типов»,— сказал господин Гульдин в интервью газете The New York Times (NYT).

Как пишет NYT, на месте строительства всего было обнаружено от 150 до 200 неразорвавшихся бомб, гранат и мин, из них около 30 необходимо уничтожить на месте.

Во время Второй мировой войны в порту Вильгельмсхафен базировались немецкие военно-морские силы, из-за этого его часто бомбили военно-воздушные силы США и Великобритании, отмечает газета. К концу войны Вильгельмсхафен стал «свалкой неиспользованных боеприпасов».

Европа снизила импорт российского газа после ввода войск России на Украину, что привело к резкому росту спроса на американский СПГ. В 2021 году общий объем контрактов на поставки американского СПГ в другие страны составлял порядка 13 млн тонн в год. В 2022 году этот показатель вырос почти в четыре раза — до 51,2 млн тонн.

Подробнее — в материале «Ъ» «СВО помогла американскому СПГ».

Олеся Павленко

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