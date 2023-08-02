ОАК надеется увеличить производство МС-21 от шести до 36 единиц в год

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна увеличить ежегодное производство самолетов МС-21 до 36 единиц в год, Superjet — до 20, Ил-114 — до 12, Ту-214 — до 20. Компания должна достичь таких показателей за четыре года. Об этом сообщил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

«Перед нами стоят задачи по МС-21: от шести в год выйти на 36 за четыре года (и вся кооперация должна работать на 36 машин), по 20 "Суперджетов" год, по Ил-114 надо выйти на темп в 12 машин в год (сейчас идут опытно-конструкторские работы), по Ту-214 выйти – на 20 машин в год, сейчас две»,— сказал господин Богинский «РИА Новости».

Накануне Андрей Богинский заявлял, что ОАК собирается произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения до 2026 года. Минфин сообщал, что на МС-21 выделят около 280 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. По информации «Ъ», стоимость МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах оценивается в 4,3–4,6 млрд руб — дороже его аналогов от Airbus и Boeing.

Подробнее — в материале «Ъ» «МС-21 взлетел в цене».

Олеся Павленко