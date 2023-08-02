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Коммерсантъ FM
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В Балашихе мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в Балашихе в Подмосковье после того, как подрался с двумя другими мужчинами. Он скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Стрельба произошла во дворе одного из домов на улице Яганова. По данным МВД, перед стрельбой нападавший поссорился с двумя мужчинами. Ссора переросла в драку, после чего нападавщий выстрелил в пострадавшего. Как утверждают в МВД, стрельба велась из «предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием».

Стрелок скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали. Состояние его здоровья не уточняется. По данным Telegram-канала Shot, еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Олеся Павленко

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