Элла Памфилова похвалила одних критиков выборов и поругала других

Давление критиков, ставивших западные избирательные практики в пример российским, поспособствовало развитию отечественной выборной системы, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом она заявила, выступая по видеосвязи перед участниками образовательного форума молодых организаторов выборов в Липецкой области.

«Я даже благодарна этим критикам, потому что за все время, что мы с вами трудимся, эти бесконечные придирки, давление, гнет настолько дисциплинировали нас, что наша избирательная система стала самой открытой и прозрачной в мире»,— призналась госпожа Памфилова. Вместе с тем она указала на необходимость «разбивать стереотипы разного рода экспертов», которые пытаются «дискредитировать выборы в России, навязывают нам какие-то шаблоны, что на Западе все прекрасно, а у нас наоборот».

Кроме того, глава Центризбиркома раскритиковала неназванных политиков, выступающих против дистанционного электронного голосования (ДЭГ): «Те политики, которые пытаются по-большевистски запретить дистанционное электронное голосование, не опираются на мнение своих избирателей». Хотя недоверие к ДЭГ могут разделять и те, кто просто «не разобрался в том, что происходит», считает Элла Памфилова. «Система контроля у нас очень мощная,— заверила она.— Мы гарантируем при дистанционном электронном голосовании и соблюдение тайны голосования, и достоверность результата». В то же время председатель Центризбиркома согласилась, что гражданский контроль за ДЭГ имеет свою специфику: «Просто так с улицы прийти — ничего не поймешь. Поэтому мы и привлекаем именно специалистов, которые понимают суть дистанционного электронного голосования, основанного на блокчейне, и знают, каким образом можно это проконтролировать».

Григорий Лейба