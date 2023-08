В ожидании роста

Международные инвесторы продолжают активно увеличивать вложения в акции. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), в минувшем месяце все глобальные фонды акций привлекли почти $28 млрд, это второй по размеру результат с начала года. Инвесторы надеются, что мировая экономика избежит рецессии, но из-за перспектив роста ключевой ставки ФРС воздерживаются от агрессивных вложений в рисковые активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Данные EPFR свидетельствуют о сохранении высокого спроса международных инвесторов на рисковые активы. По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America (BofA), что учитывают данные EPFR, за четыре недели, завершившиеся 2 августа, чистый приток инвестиций во все категории фондов акций составил $28 млрд. Это на $6 млрд меньше предыдущего месяца, но второй по величине результат в году. Весь приток средств пришелся на биржевые индексные фонды — ETF. За месяц фонды этой категории привлекли почти $57 млрд ($65 млрд — в прошлом).

Вера в экономику

Оптимистичным настроениям инвесторов способствуют уменьшившиеся риски замедления мировой экономики в этом году. По июльскому опросу глобальных портфельных менеджеров, проведенному аналитиками BofA, каждый второй не ждет рецессии раньше конца первого квартала 2024 года, 18% не ожидают ее ближайшие полтора года. Все большее число управляющих надеются за мягкую посадку мировой экономики: такого мнения придерживаются 68% респондентов. Жесткую посадку ждет 21%.

Улучшению настроений способствуют данные по экономике США. В конце июля Бюро экономического анализа США сообщило о неожиданном ускорении роста ВВП во втором квартале до 2,4% после 2% в первом. Аналитики ожидали замедления до 1,8%. «Данные показывают, что американская экономика пока вполне устойчива к рекордному с 80-х годов циклу повышения процентной ставки ФРС и растет выше среднеисторического уровня»,— отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В обновленном прогнозе главный экономист по США JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли предрекает рост ВВП на 2,5% в третьем квартале и на 1,5% в четвертом. Ранее он ожидал повышения лишь на 0,5% в третьем квартале и его снижения на 0,5% в следующем. В 2024 году он ждет роста американской экономики по 0,5% в первом и втором кварталах и по 1% в третьем и четвертом. Ранее ожидалось снижение на 0,5% в январе—марте 2024 года и повышение на 0,5%, 2,3% и 1,8% в следующие три квартала.

С поправкой на ФРС

Аналитики и участники рынка предупреждают о рисках ускорения темпов инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики центробанками, в первую очередь — ФРС и ЕЦБ. «Инвесторы еще в мае закладывались на то, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики с высокой долей вероятности уже пройден, однако ФРС США продолжает повышать ставки, что, в свою очередь, является ключевым сдерживающим фактором для ралли на рынке акций США»,— полагает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.

О возможном повышении ставки ФРС США говорится в докладе по итогам июльского заседания Комитета по открытому рынку (когда ставка была повышена на 0,25 п. п., до 5–5,25%), а также в заявлении представителей финансового регулятора. В частности, в начале августа член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила: «Дополнительные подъемы ставки, скорее всего, могут потребоваться для возврата инфляции на траекторию, которая ведет к целевым 2%».

В обычные времена продолжающаяся жесткая ДКП ФРС неизбежно привела бы к оттокам из акций, так как ухудшает перспективы роста экономики и повышает привлекательность вложений в более надежные облигации.

«Возможно, интерес к акциям продолжает оставаться высоким в том числе из-за того, что инвесторы боятся пропустить рост на рынке, если ситуация в экономике будет развиваться в рамках оптимистичного сценария»,— считает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

Рейтинг все подпортил

Второй месяц подряд в лидерах привлечений остаются фонды акций развитых стран. По данным EPFR, в отчетный период клиенты фондов developed markets (DM) вложили около $17 млрд, что более чем на 40% ниже объема средств, поступившего в данные фонды месяцем ранее. За два минувших месяца инвесторы вложили в фонды больший объем средств, чем был выведен за предыдущие четыре. С начала года по таким фондам зафиксирован приток в размере $6,3 млрд.

Основной причиной замедления инвестиций в фонды DM стало снижение в августе спроса на фонды американских акций. За месяц объем чистых привлечений в такие фонды составил $18 млрд, месяцем ранее показатель превышал $30 млрд.

Несмотря на в целом позитивный фон вокруг американской экономики, жесткая политика ФРС США бьет по финансовым показателям местных компаний, так как приводит к удорожанию обслуживания долга. «Рост ставок может создать проблемы с рефинансированием задолженности, особенно у заемщиков с высокой долговой нагрузкой»,— подчеркивает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Как гром среди ясного неба на инвесторов обрушилось решение международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до AA+ с ААА. «Снижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги АА и ААА, за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в самый последний момент»,— говорится в сообщении Fitch. По словам Сергея Суверова, Fitch напомнил инвесторам о повышении долговой нагрузки американской экономики, что проблема носит долгосрочный характер и не имеет адекватного решения.

Развивающееся и очень популярное

Высокой популярностью у инвесторов вновь пользуются фонды, ориентированные на вложения в акции компаний развивающихся стран. По оценкам «Денег», чистый приток средств в фонды emerging markets за месяц превысил $11 млрд. Это более чем в четыре раза выше результата месяцем ранее и третий по величине результат в этом году. Всего с начала года фонды данного типа привлекли более $77 млрд. По мнению директора по инвестициям «ТГК Инвестмент Партнерс» Игоря Козака, рынки EM привлекают тем, что многие уже прошли через фазу роста инфляции и высоких процентных ставок, в отличие от многих развитых стран. «Зачастую активы EM предлагают положительную реальную процентную ставку, что позволяет не только сохранить деньги от глобальной инфляции, но и получить некоторую премию за страновой риск»,— отмечает господин Козак.

Основным спросом у инвесторов пользовались фонды, ориентированные на Китай, чистый приток в которые за месяц составил почти $11,1 млрд ($5 млрд месяцем ранее). Интерес к акциям китайских компаний вырос на фоне дополнительных экономических стимулов, озвученных Политбюро ЦК Компартии в начале июля, а именно: мер поддержки сектора недвижимости, помощи по снижению долга местных органов власти, а также сектора электромобилей. Политбюро намерено поддержать сферу услуг, включая спорт, отдых и туризм, а также компании, чья деятельность связана с цифровой экономикой. «Хотя конкретные меры помощи пока не были озвучены, это оживило надежды на ускорение роста местной экономики»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

Международные инвесторы позитивно расценили и смену главы Народного банка Китая (НБК). Новым главой назначен Пань Гуншэн, занимавший ранее пост зампреда ЦБ КНР. До прихода в ЦБ господин Гуншэн был топ-менеджером ряда госбанков: Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China Ltd. По словам Дмитрия Скрябина, инвесторы надеются, что ротация приведет к более прорыночной политике регулятора, создаст более активные стимулы для экономики и рынков.

В фондах других стран БРИКС ситуация также позитивна. За месяц в фонды Бразилии было инвестировано около $250 млн. Привлечения в фонды Индии составили $2,8 млрд — лучший результат для этой категории фондов за все время наблюдений «Денег». «Индия выгодно отличается от других стран EM еще и с точки зрения демографической ситуации, что, в свою очередь, говорит о потенциале страны в части роста показателей трудоспособности и эффективности человеческого ресурса»,— отмечает Игорь Козак. Неудивительно, что интерес к этому рынку проявляют и российские профучастники.

Российские акции в топе

Притоки инвестиций фиксируют и российские фонды акций, но и они претерпели заметные изменения. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds и НАУФОР, за месяц частные инвесторы вложили в розничные паевые инвестиционные фонды (ОПИФы и БПИФы) российских акций свыше 3 млрд руб. ($33 млн по текущему курсу). Это на 40% меньше притока месяцем ранее, но второй по величине результат за полтора года.

Директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин отмечает несколько причин для высокой популярности инвестиций в акции среди российских инвесторов. Во-первых, акции традиционно используются как эффективный инструмент защиты от инфляции и девальвации рубля. Во-вторых, инвесторов привлекает бурный рост акций, произошедший с начала года. В начале августа рублевый индекс Московской биржи впервые с февраля минувшего года поднимался выше уровня 3100 пунктов, прибавив с начала года более 44%. «Российский рынок восстанавливается, но еще далек от максимумов 2021 года»,— полагает господин Верещагин. В августе в компании повысили целевой уровень по индексу Мосбиржи на 12 месяцев до 3900 пунктов с 3700 пунктов.

Татьяна Палаева