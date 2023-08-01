Посол Украины вызван в МИД Польши

Посла Украины в Варшаве Василия Зварича вызвали в Министерство иностранных дел Польши. Ведомство сообщило в Twitter, что это связано с «заявлениями представителей украинских властей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД Украины Фото: МИД Украины

1 августа МИД Украины вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого в связи с высказываниями представителя президента Польши Марчина Пшидача. Послу передали, что заявления господина Пшидача о неблагодарности украинской стороны «не соответствуют действительности и неприемлемы».

31 июля Марчин Пшидач в эфире телеканала TVP заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы». Он заявил об этом, отвечая на вопрос о сложностях в польско-украинских отношениях.